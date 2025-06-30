Бывший футболист «Спартака» перенес несколько инсультов

Бывший футболист «Спартака» Мухамадиев перенес несколько инсультов

Бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев перенес несколько инсультов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, Мухамадиев находится в тяжелом состоянии. «В феврале у него случился инсульт, когда он находился на сборах с футбольным клубом "Вахш", он является его директором. После у него произошло еще несколько инсультов, сейчас он лечится в Москве», — заявил Салиев.

Мухамадиев выступал за «Спартак» в 1994-1995 годах. Также в России он играл за «Локомотив», «Торпедо», «Шинник», тульский «Арсенал», «Витязь», «Троицк» и «Росич». На уровне сборных спортсмен провел два матча — по одному за команды Таджикистана и России.

После окончания карьеры Мухамадиев стал тренером. Кроме того, он занимал должности спортивного директора и первого вице-президента в различных клубах.