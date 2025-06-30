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16:55, 30 июня 2025Мир

Израиль раскрыл потери авиации в конфликте с Ираном

ЦАХАЛ: Израиль не потерял ни одного пилотируемого самолета в конфликте с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tsafrir Abayov / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в ходе вооруженного конфликта с Ираном не потеряли ни одного пилотируемого самолета. Об этом заявил РИА Новости представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри.

«Ни один израильский самолет, ни один боевой вертолет не был сбит. Ирану удалось поразить лишь несколько беспилотников, и мы это открыто признали», — сказал он.

По словам спикера ЦАХАЛ, все утверждения иранской стороны о сбитых израильских боевых самолетах являются ложью и пропагандой, не имеющей ничего общего с реальностью.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам и командному составу страны.

17 июня иранское агентство Mehr заявило о сбитии израильского военного самолета системами ПВО на юго-западе Ирана. Вскоре издание опубликовало кадры с якобы сбитым истребителем F-35, которые, однако, оказались сгенерированными нейросетью.

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