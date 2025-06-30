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10:15, 30 июня 2025Спорт

Месси оценил выступление «Интер Майами» на клубном чемпионате мира

Месси заявил, что «Интер Майами» уходит с клубного чемпионата мира с гордостью
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оценил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выступление команды на клубном чемпионате мира.

«Клубный чемпионат мира завершился для нас поражением от действующего победителя Лиги чемпионов, где есть люди, которых я ценю и был рад снова увидеть», — заявил форвард. По его словам, «Интер Майами» уходит с гордостью, решив задачу попасть в топ-16 турнира.

Матч 1/8 финала между ПСЖ и «Интер Майами» с Месси в составе закончился разгромной победой команды из Парижа. Французский клуб оказался сильнее со счетом 4:0. Аргентинский форвард провел на поле весь матч. Для Месси это поражение стало крупнейшим за пять лет.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.

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