Месси оценил выступление «Интер Майами» на клубном чемпионате мира

Месси заявил, что «Интер Майами» уходит с клубного чемпионата мира с гордостью

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оценил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выступление команды на клубном чемпионате мира.

«Клубный чемпионат мира завершился для нас поражением от действующего победителя Лиги чемпионов, где есть люди, которых я ценю и был рад снова увидеть», — заявил форвард. По его словам, «Интер Майами» уходит с гордостью, решив задачу попасть в топ-16 турнира.

Матч 1/8 финала между ПСЖ и «Интер Майами» с Месси в составе закончился разгромной победой команды из Парижа. Французский клуб оказался сильнее со счетом 4:0. Аргентинский форвард провел на поле весь матч. Для Месси это поражение стало крупнейшим за пять лет.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.