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12:41, 30 июня 2025Ценности

Миллиардер Безос умолял невесту нарушить одну традицию перед свадьбой

Невеста миллиардера Безоса Санчес отказалась показывать ему платье до свадьбы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniel Dal Zennaro / Globallookpress.com

Американский миллиардер, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос умолял невесту, репортершу Лорен Санчес, нарушить одну традицию перед свадьбой. Об этом журналу People рассказала редактор Vogue Italia Лаура Тортора.

Так, предприниматель попросил возлюбленную продемонстрировать ему свадебный наряд до торжества, однако получил отказ. «Безос умолял показать ему платье. Но она [Санчес] внутренне сопротивлялась, потому что хотела сделать ему сюрприз любой ценой, и ей это удалось», — заявила журналистка.

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Речь идет об изготовленном на заказ корсетном платье бренда Dolce & Gabbana фасона «рыбий хвост». Известно, что данное изделие было украшено итальянским кружевом и 180 пуговицами, обтянутыми шелковым шифоном.

Ранее в июне сообщалось, что первое свадебное платье Санчес высмеяли в сети фразой «перевернутый абажур».

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