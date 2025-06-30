Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:09, 30 июня 2025Наука и техника

На Западе рассказали о российской «вакуумной артиллерии»

MWM: ВС России в зоне СВО широко используют тяжелые огнеметные системы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) широко используют «вакуумную артиллерию» — тяжелые огнеметные системы ТОС-1. Об этом рассказывает западное издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации приводится пример применения ТОС-1 по живой силе противника в одном из районов Донбасса.

«Эффективность ТОС-1А на украинском театре военных действий привлекла значительное внимание из-за своих боевых характеристик, при этом система хорошо оптимизирована для нейтрализации сил, укрепленных в поселениях, как видно на недавних кадрах, а также в бункерах, пещерах или траншеях», — пишет издание.

MWM отмечает, что термобарические боеприпасы ТОС рассеивают в воздухе облако веществ, после детонации производящее ударную волну высокого давления, которая «высасывает воздух из замкнутых пространств с огромной силой».

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

В апреле индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что ТОС обеспечивают ВС России преимущество на поле боя.

В том же месяце в Telegram-канале «НАТОптыш» появилось видео удара ТОС по позициям Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Им так было по кайфу». Чеченские бойцы напали на сотрудников военной полиции. Военкоры потребовали навести порядок

    Россияне разных поколений рассказали о накоплениях на квартиру

    Дания начнет принимать на военную службу граждан с проблемами здоровья

    Бывший российский депутат скрылся от следствия в Турции

    На Западе рассказали о российской «вакуумной артиллерии»

    Сотрудников российского агентства вызвали в офис в Баку

    В Армении попросили Лаврова не вмешиваться в дела страны

    Азербайджанская полиция заблокировала редакцию Sputnik в Баку

    Турецкую недвижимость российской чиновницы обратили в доход государства

    Раскрыта возможная причина крушения самолета с сотнями пассажиров в Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости