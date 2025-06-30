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10:04, 30 июня 2025Наука и техника

Необходимость российской лунной станции объяснили

Ученый Слюта: В скором будущем экономика Луны составит сотни миллиардов долларов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Peter McCabe / Reuters

России как космической державе необходима лунная станция, объяснил газете «Известия» заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии имени Владимира Вернадского Российской академии наук Евгений Слюта.

«В ближайшие десять лет на спутник запланировано свыше 250 миссий — как государственных, так и частных. По мнению экспертов, в скором будущем экономика Луны составит сотни миллиардов долларов», — заявил ученый.

По его мнению, одним из важнейших факторов освоения естественного спутника Земли выступает выбор района размещения лунной станции.

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Ранее президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что российская атомная электрическая станция для Луны будет готова к 2030 году.

Также в июне первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что Россия планирует доставить на Луну малую атомную электростанцию.

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