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04:49, 30 июня 2025Россия

Причину потери ВСУ Новониколаевки в ДНР раскрыли

Зайцев: ВСУ потеряли село Новониколаевка из-за тактической ошибки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли село Новониколаевка в Донецкой народной республике (ДНР) из-за тактической ошибки, приведшей к невозможности отражать российские накаты. Причину провала украинской армии раскрыл заместитель командира штурмового батальона 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Станислав Зайцев в беседе с ТАСС.

«Они выкатывались с пехотой, и в узком проезде между "зубами дракона", который мы заминировали, был подорван на двух минах их Maxxpro, и лег на бок, тем самым перегородив этот проезд, и все. В лесополку к нам они уже проезжать не могли», — рассказал Зайцев.

По его словам, далее российские бойцы смогли выманить противника и продвинуться через узкий проход. Зайцев отметил, что это была тактическая ошибка ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышедшие из Новосергеевки, откатились в район села Удачное.

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