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13:52, 30 июня 2025Спорт

Тарасова рассказала о бессонной ночи из-за Загитовой

Тарасова: Всю ночь не спала и смотрела шоу Загитовой, и не жалею об этом
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Андрей Фетисов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о бессонной ночи из-за олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Ее слова приводит Sport24.

«Я всю ночь не спала и смотрела шоу с Алиной Загитовой в главной роли, и не жалею об этом. В этом шоу было много хорошего, начиная от изумительных декораций и заканчивая желанием каждого максимально работать», — поделилась Тарасова. Тренер призналась, что фигуристка потрясла ее, потому что выглядела утонченной балериной и красиво работала, в том числе в воздухе.

Ранее продюсер Яна Рудковская оценила стоимость ледового шоу «Ассоль» Загитовой. По ее мнению, было потрачено около 120 миллионов рублей.

Ледовое шоу «Ассоль» по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса» проходило в Санкт-Петербурге. Загитова выступала генеральным продюсером, а также исполняла главную женскую роль.

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