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12:11, 30 июня 2025Культура

Умер известный российский дирижер Смирнов

Народный артист России Леонид Смирнов умер на 86-м году жизни
Камилла Абдуллина (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На 86-м году жизни умер народный артист России, дирижер Леонид Смирнов. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на слова его пасынка, композитора Филиппа Кольцова.

Смирнов скончался в воскресенье, 29 июня, в результате продолжительной болезни. Прощание с артистом состоится в среду, 2 июля, в траурном зале Николо-Архангельского крематория. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Мирой Кольцовой, пишет издание.

Леонид Смирнов родился в 1940 году. Он связал свою профессиональную деятельность с ансамблем «Березка». Народный артист РФ был удостоен многих почетных наград.

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