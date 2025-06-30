В России спрогнозировали резкое падение вложений в ключевую отрасль

Минэнерго РФ: Вложения в угольную отрасль упадут более чем на 27 млрд рублей

По итогам 2025 года суммарный объем инвестиций в угольную отрасль, считающуюся одной из ключевых в российской экономике, упадут более стремительными темпами, чем в 2024-м. Об этом заявил заместитель главы Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Дмитрий Исламов, его слова приводит ТАСС.

Негативная динамика в отрасли фиксируется не первый год. Если в 2023 году совокупные инвестиции в сектор оценивались в 275 миллиардов рублей, то в 2024-м они просели примерно на 27 миллиардов, в районе 248 миллиардов. В 2025-м динамика будет еще стремительнее на фоне усиления кризиса в отрасли. «В этом году вложения упадут еще сильнее», — резюмировал Исламов.

С учетом этого главной задачей станет сохранение инвестиций в поддержание объемов производства и в безопасность на действующих месторождениях, добавил статс-секретарь. Главной причиной продолжающегося падения вложений в отрасль Исламов назвал сокращение доступного финансирования. Кроме того, на ситуацию оказывает давление необходимость оптимизации расходов компаний на фоне риска убыточности.

В первой половине 2024 года убыточными оказались в общей сложности 45,9 процента российских угольных компаний. С тех пор ситуация не сильно изменилась. В настоящее время финансовые трудности испытывает каждое пятое отраслевое предприятие. Главными проблемами для отрасли остаются низкие цены на этот вид топлива, удорожание логистики и недостаток инфраструктуры для перенаправления поставок с запада на восток. Нынешнюю стоимость угля гендиректор «Мечела» Олег Коржов назвал критической для российской отрасли.

Дополнительным барьером для наращивания экспорта являются активное стимулирование внутренней добычи в Индии и импортные пошлины со стороны Китая. Именно эти страны Минэнерго рассматривает в качестве приоритетных для российских угольщиков. На этом фоне участники рынка предупреждают, что справиться с кризисом удастся не раньше 2030 года.