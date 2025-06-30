Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:53, 30 июня 2025Экономика

В России спрогнозировали резкое падение вложений в ключевую отрасль

Минэнерго РФ: Вложения в угольную отрасль упадут более чем на 27 млрд рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vyacheslav Svetlichnyy / Shutterstock / Fotodom

По итогам 2025 года суммарный объем инвестиций в угольную отрасль, считающуюся одной из ключевых в российской экономике, упадут более стремительными темпами, чем в 2024-м. Об этом заявил заместитель главы Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Дмитрий Исламов, его слова приводит ТАСС.

Негативная динамика в отрасли фиксируется не первый год. Если в 2023 году совокупные инвестиции в сектор оценивались в 275 миллиардов рублей, то в 2024-м они просели примерно на 27 миллиардов, в районе 248 миллиардов. В 2025-м динамика будет еще стремительнее на фоне усиления кризиса в отрасли. «В этом году вложения упадут еще сильнее», — резюмировал Исламов.

С учетом этого главной задачей станет сохранение инвестиций в поддержание объемов производства и в безопасность на действующих месторождениях, добавил статс-секретарь. Главной причиной продолжающегося падения вложений в отрасль Исламов назвал сокращение доступного финансирования. Кроме того, на ситуацию оказывает давление необходимость оптимизации расходов компаний на фоне риска убыточности.

Материалы по теме:
Уголь как драйвер экономики. Путин поручил разработать меры поддержки угольной отрасли. Что поможет шахтерам?
Уголь как драйвер экономики.Путин поручил разработать меры поддержки угольной отрасли. Что поможет шахтерам?
19 декабря 2024
«Так продолжаться не могло» 35 лет назад СССР потрясли забастовки шахтеров. Как тысячи рабочих изменили историю страны?
«Так продолжаться не могло»35 лет назад СССР потрясли забастовки шахтеров. Как тысячи рабочих изменили историю страны?
11 июля 2024

В первой половине 2024 года убыточными оказались в общей сложности 45,9 процента российских угольных компаний. С тех пор ситуация не сильно изменилась. В настоящее время финансовые трудности испытывает каждое пятое отраслевое предприятие. Главными проблемами для отрасли остаются низкие цены на этот вид топлива, удорожание логистики и недостаток инфраструктуры для перенаправления поставок с запада на восток. Нынешнюю стоимость угля гендиректор «Мечела» Олег Коржов назвал критической для российской отрасли.

Дополнительным барьером для наращивания экспорта являются активное стимулирование внутренней добычи в Индии и импортные пошлины со стороны Китая. Именно эти страны Минэнерго рассматривает в качестве приоритетных для российских угольщиков. На этом фоне участники рынка предупреждают, что справиться с кризисом удастся не раньше 2030 года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно число казненных Украиной российских солдат

    Инстасамка объяснила причину пластики мужа

    Российский чиновник проиграл 300 тысяч рублей в казино и прижег себе гениталии утюгом

    ООН обвинила Украину в пытках за якобы сотрудничество с Россией

    Гревших ноги у Вечного огня россиян отправили в колонию

    Кадыров рассказал о посетивших свадьбу его сына Адама губернаторах и членах правительства

    Жители ЖК в Новой Москве пожаловались на плохой ремонт в новостройках

    В «Ленте.ру» сменится главный редактор

    Пилот загадочным образом исчез из залитого кровью самолета после крушения

    В России отреагировали на сообщения о задержании агентов ФСБ в Баку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости