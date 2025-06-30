В России запатентовали дрон-перехватчик со сдвоенным стрелковым комплексом

«Алмаз-Антей» запатентовал дрон-перехватчик со сдвоенным стрелковым комплексом

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» запатентовал дрон-перехватчик со сдвоенным стрелковым комплексом. Об этом со ссылкой на соответствующую документацию сообщает ТАСС.

Беспилотное воздушное судно-перехватчик (БВС-П) предлагается изготовить по аэродинамической схеме «летающее крыло». БВС-П включает фюзеляж и трапециевидное крыло с размещенными на нем двигателями, а также стрелковый комплекс.

Гашение колебаний от выстрела достигается благодаря заднему узлу крепления. Для точного поражения целей используется модуль вычислителя.

В феврале концерн сообщил, что иностранные заказчики проявляют высокий интерес к российским зенитным ракетным комплексам С-400, «Антей-4000», С-350Е «Витязь», «Викинг» и «Тор-М2К/Э2».

В том же месяце генеральный директор компании по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн сказал, что модульный зенитный ракетный комплекс Тор доработали благодаря специальной военной операции.