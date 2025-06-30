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11:57, 30 июня 2025Спорт

В «Зените» ответили на вопрос о возвращении Дзюбы

Председатель правления Медведев не исключил работу Дзюбы в «Зените» в будущем
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возвращении Артема Дзюбы в клуб. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Не знаю, какие у него планы», — заявил Медведев, включив Дзюбу в число легенд команды.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В составе петербургской команды форвард четыре раза стал чемпионом России, а также дважды завоевал Кубок страны.

С 2024-го Дзюба выступает за «Акрон». Его контракт с командой рассчитан до конца сезоне-2025/2026.

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