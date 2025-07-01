У Шуры Би-2 обнаружили московскую квартиру за полмиллиарда рублей

Shot: Шура Би-2 владеет в Москве четырехкомнатной квартирой за 560 млн руб.

Покинувший Россию Шура Би-2 (Александр Уман) оказался владельцем элитной квартиры в Москве. Стоимость жилплощади составляет более чем полмиллиарда рублей, выяснил Telegram-канал Shot.

По сведениям журналистов, четырехкомнатную квартиру в трех километрах от Красной площади музыкант с супругой приобрели в ноябре 2021 года незадолго до эмиграции. Сделка была оформлена с привлечением ипотечных средств, выплачивать кредит предстоит до 2050 года. Объект располагается в жилищном комплексе «Имперский дом» в Якиманском переулке, площадь лота достигает 256 квадратных метров.

Как отмечает канал, квартира оценивается в 560 миллионов рублей. Из окон открываются виды на парк «Музеон», храм Христа Спасителя и Москва-Сити. Вместе с ней артист приобрел два машиноместа площадью 14 и 12 квадратных метров. Их стоимость превосходит 10 миллионов рублей. В данный момент Шура Би-2 проживает в Риге.

Шура — не единственный обладатель столичного жилья. Несмотря на отъезд из России, избавляться от квартиры в Москве отказался и лидер группы Лева Би-2 (Егор Бортник, признан в России иноагентом). Ранее он заявлял, что продал объект, чтобы выплатить зарплаты коллегам по рок-коллективу. Вместо этого, как выяснилось, свою трехкомнатную квартиру стоимостью 35 миллионов рублей у станции метро «Улица 1905 года» он переписал на жену. Жилье пустует.