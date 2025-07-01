Хоккеист Бобровский об участии в Олимпийских играх: Только с флагом и гимном

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский высказался об участии в Олимпийских играх. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, участвовать в Олимпиаде было бы круто. Но только с флагом и гимном, как это и должно быть. В противном случае — пусть лучше так», — заявил он. По его мнению, олимпийский турнир многое теряет без участия российских спортсменов не только в хоккее, но и в целом.

2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске сборных России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета (МОК).

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.