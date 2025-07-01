Эффективность российского антидронового «Радона-О» оценили

«Ростех»: Антидроновая система «Радон-О» показала высокую эффективность

Антидроновая система «Радон-О» холдинга «Росэл», впервые представленная форуме «Инженеры будущего», показала высокую эффективность. С такой оценкой в Telegram выступила госкорпорация «Ростех».

Комплексное решение «Радон-О» включает радиолокационный модуль «Буг», модуль радиотехнического мониторинга воздушного пространства «Терней-М», модуль видеоаналитики «Неман» и подсистему противодействия беспилотным воздушным судам «Двина-50».

В госкорпорации заметили, что комплекс уже используется рядом российских предприятий. «Решение доказало высокую эффективность в предотвращении угроз промышленного шпионажа и диверсий», — сказали в «Ростехе».

Ранее генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов сообщил, что «Ростех» создал новый комплекс радиоэлектронной борьбы семейства «Серп», который способен защитить объект от налета дронов.

Тогда же заместитель директора по развитию бизнеса научно-исследовательского института «Вектор» Наталия Котляр заметила, что система обнаружения и подавления малых беспилотников «Серп-ВС13Д» может противодействовать различным дронам благодаря широкому частотному диапазону.