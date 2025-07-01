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10:56, 1 июля 2025Спорт

Карпин оценил результаты жеребьевки Кубка России

Карпин о групповом этапе Кубка России: Вот такая жеребьевка была, что делать
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил результаты жеребьевки группового этапа Кубка России сезона-2025/2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вот такая жеребьевка была, что делать», — заявил Карпин. Он назвал получившуюся группу обыкновенной.

Жеребьевка группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России прошла в воскресенье, 29 июня. Против «Динамо» в группе B сыграют «Краснодар», «Крылья Советов» и «Сочи». После окончания церемонии бело-голубые выразили недовольство тем фактом, что на жеребьевке не было представителей клуба, а сама процедура не транслировалась в прямом эфире.

Обладателем Кубка России в сезоне-2024/2025 стал ЦСКА. В финале армейцы победили «Ростов».

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