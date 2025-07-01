Маленькая россиянка оседлала козла и стала пасти стадо в селе Урман в Башкирии

Маленькая россиянка оседлала козла ради одной цели. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

На размещенных кадрах очевидцы сняли девочку, которая ехала верхом на козле, следуя впереди идущим козам. Известно, что данный случай запечатлели в селе Урман Иглинского района Башкирии. При этом уточняется, что таким образом жительница села утром пасет стадо, а вечером ведет с лужайки обратно.

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