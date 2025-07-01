Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:57, 1 июля 2025Моя страна

Маленькая россиянка оседлала козла ради одной цели

Маленькая россиянка оседлала козла и стала пасти стадо в селе Урман в Башкирии
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

Маленькая россиянка оседлала козла ради одной цели. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

На размещенных кадрах очевидцы сняли девочку, которая ехала верхом на козле, следуя впереди идущим козам. Известно, что данный случай запечатлели в селе Урман Иглинского района Башкирии. При этом уточняется, что таким образом жительница села утром пасет стадо, а вечером ведет с лужайки обратно.

Материалы по теме:
Сорняк на стероидах. Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
Сорняк на стероидах.Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
11 июня 2022
Земля больших кошек: где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
Земля больших кошек:где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
26 декабря 2022

В апреле новорожденный козленок из крымского парка попал на видео. Ангорское четвероногое появилось на свет в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес.

Ранее медведь очень редкого окраса попал на видео в Северо-Осетинском заповеднике. У животного дымчато-серая шерсть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан лидер азербайджанской диаспоры Урала. Спецназ остановил его «гелик» посреди дороги и уложил бизнесмена на асфальт

    «Гелендваген» Шихлинского врезался в автомобиль при попытке скрыться

    Раскрыто состояние пострадавшего при задержании Шихлинского сотрудника ФСБ

    В Швеции возмутились помощью Украине

    Стало известно о тайном визите главы МИД Германии в Одессу

    Россияне неожиданно заметили стадо диких животных в одном российском регионе

    Российским дачникам назвали самые опасные для урожая народные средства

    Названа вызывающая похмелье доза алкоголя

    Стало известно о разговоре Макрона с Зеленским после звонка Путину

    Один тип жилья подорожал в российских мегаполисах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости