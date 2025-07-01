Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:54, 1 июля 2025Силовые структуры

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» входили в три организованные в интересах Украины ячейки

Генпрокуратура: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» входили в три ячейки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Обвиняемые в теракте в московском «Крокус Сити Холле» входили в три террористические ячейки, организованные в интересах руководства Украины на территории России. Об этом со ссылкой на Генеральную прокуратуру России сообщает ТАСС.

По версии следствия, два гражданина Таджикистана, которые находятся в розыске, вместе с неустановленными лицами, действуя в интересах руководства Украины, организовали на российской территории работу трех ячеек террористической организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ).

1 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение. Ведомство направило дело для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд решил судьбу бывшего замглавы Минобороны Иванова

    В СК подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Юрия Дудя

    В российском регионе ввели режим ЧС

    Российская пенсионерка попалась на краже сумки в аэрпорту

    На МКАД столкнулись 11 автомобилей

    МИД России потребовал немедленно освободить задержанных в Баку российских журналистов

    Села в российском регионе затопило из-за ливня

    Мишустин оценил темпы роста МРОТ

    Раскрыта сумма миллиардного ущерба от теракта в «Крокусе»

    Заболотный перешел в «Спартак»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости