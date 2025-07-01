Обвиняемые в теракте в «Крокусе» входили в три организованные в интересах Украины ячейки

Генпрокуратура: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» входили в три ячейки

Обвиняемые в теракте в московском «Крокус Сити Холле» входили в три террористические ячейки, организованные в интересах руководства Украины на территории России. Об этом со ссылкой на Генеральную прокуратуру России сообщает ТАСС.

По версии следствия, два гражданина Таджикистана, которые находятся в розыске, вместе с неустановленными лицами, действуя в интересах руководства Украины, организовали на российской территории работу трех ячеек террористической организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ).

1 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение. Ведомство направило дело для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.