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10:10, 1 июля 2025Спорт

Олимпийский чемпион по борьбе высказался о переходе в UFC

Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев: Я не собираюсь переходить в UFC
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: United World Wrestling / Kadir Caliskan / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев высказался о переходе в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Его слова приводит «Матч ТВ».

Садулаев заявил, что не собирается уходить в UFC. «Мы дружим с [главой UFC] Дэйной Уайтом, Хабибом Нурмагомедовым и другими бойцами. Они хотят, затягивают меня туда, но я не хочу туда переходить», — отметил он.

Ранее Садулаев не смог принять участие в чемпионате Европы 2025 года в Словакии. Спортсмену отказали в визе.

Садулаев побеждал на Играх в 2016-м и 2018-м. Также в его активе шесть золотых медалей чемпионатов мира и четыре — чемпионатов Европы.

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