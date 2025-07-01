Роман Ротенберг нашел новую работу

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг стал членом совета директоров московского «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба.
Ротенберг будет заниматься управлением и организацией работы детско-юношеской школы, молодежной команды, а также привлекать дополнительные инвестиции в клуб. В «Динамо» пожелали специалисту удачи.
Об увольнении Ротенберга из петербургского СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба. Его место занял Игорь Ларионов.
В прошедшем сезоне СКА вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде. Команда проиграла московскому «Динамо» в серии со счетом 2-4.