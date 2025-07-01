Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
0:0
1-й сет
live
Маяр Шериф Ахмед Шериф
Уимблдон (ж)
Жасмин Паолини
Завтра
13:00 (Мск)
Камилла Рахимова
Уимблдон (ж)
Диана Шнайдер
Завтра
13:00 (Мск)
Диан Парри
Уимблдон (ж)
Эмили Эпплтон
Завтра
13:00 (Мск)
Мирра Андреева
Уимблдон — парный разряд (ж)
17:46, 1 июля 2025Спорт

Роман Ротенберг нашел новую работу

Бывший тренер СКА Роман Ротенберг стал членом совета директоров «Динамо»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг стал членом совета директоров московского «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба.

Ротенберг будет заниматься управлением и организацией работы детско-юношеской школы, молодежной команды, а также привлекать дополнительные инвестиции в клуб. В «Динамо» пожелали специалисту удачи.

Об увольнении Ротенберга из петербургского СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба. Его место занял Игорь Ларионов.

В прошедшем сезоне СКА вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде. Команда проиграла московскому «Динамо» в серии со счетом 2-4.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поговорил с Алиевым на фоне конфликта с Россией

    Открыта удивительная польза кишечных бактерий

    Отцом изнасилованного в детском лагере 10-летнего мальчика оказался участник СВО

    Еще одна сестра Ким Кардашьян неожиданно раскрыла правду о пластике

    Азербайджан высказал позицию по задержаниям российских журналистов

    Роман Ротенберг нашел новую работу

    В России отреагировали на слова канцлера ФРГ о ядерном зонтике Европы

    В Дании решили призывать в армию женщин

    Россиянка при помощи каната переместила зубами трехтонный автомобиль и побила рекорд

    Ставки по вкладам в России упали еще сильнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости