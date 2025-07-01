Роман Ротенберг нашел новую работу

Бывший тренер СКА Роман Ротенберг стал членом совета директоров «Динамо»

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг стал членом совета директоров московского «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба.

Ротенберг будет заниматься управлением и организацией работы детско-юношеской школы, молодежной команды, а также привлекать дополнительные инвестиции в клуб. В «Динамо» пожелали специалисту удачи.

Об увольнении Ротенберга из петербургского СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба. Его место занял Игорь Ларионов.

В прошедшем сезоне СКА вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде. Команда проиграла московскому «Динамо» в серии со счетом 2-4.