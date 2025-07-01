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23:15, 1 июля 2025Спорт

Российский футболист рассказал о принятии ислама

Футболист «Балтики» Даниил Уткин рассказал, что принял ислам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Полузащитник калининградской «Балтики» Даниил Уткин рассказал, что принял ислам. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что поменял религию, когда играл в «Ростове», а не «Ахмате». «Это связано с моей личной жизнью, поэтому более подробные комментарии я давать не буду», — подчеркнул он.

Права на Уткина принадлежат «Ростову». В прошлом сезоне он находился в аренде в «Ахмате», а в данный момент — в «Балтике».

В марте стало известно, что нидерландский футболист Квинси Промес принял ислам. Осужденный за наркотики нападающий посчитал, что его жизнь пошла под откос из-за криминальных историй, и захотел все изменить.

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