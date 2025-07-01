Российский футболист рассказал о принятии ислама

Футболист «Балтики» Даниил Уткин рассказал, что принял ислам

Полузащитник калининградской «Балтики» Даниил Уткин рассказал, что принял ислам. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что поменял религию, когда играл в «Ростове», а не «Ахмате». «Это связано с моей личной жизнью, поэтому более подробные комментарии я давать не буду», — подчеркнул он.

Права на Уткина принадлежат «Ростову». В прошлом сезоне он находился в аренде в «Ахмате», а в данный момент — в «Балтике».

В марте стало известно, что нидерландский футболист Квинси Промес принял ислам. Осужденный за наркотики нападающий посчитал, что его жизнь пошла под откос из-за криминальных историй, и захотел все изменить.