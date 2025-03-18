Осужденный за наркотики Промес принял ислам

Mash: Осужденный за наркотики экс-игрок «Спартака» Промес принял ислам

Нидерландский нападающий Квинси Промес, выступающий за клуб «Дубай Юнайтед» из ОАЭ, принял ислам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника из окружения экс-игрока «Спартака», осужденный за наркотики Промес посчитал, что его жизнь пошла под откос из-за криминальных историй, и захотел все изменить. 33-летний спортсмен прочитал в мечети символ веры (шахада) при свидетелях, чтобы его признали другие мусульмане.

В феврале 2024-го Промеса задержали в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Голландец не может выехать на пределы ОАЭ, так как власти страны рассматривают запрос Нидерландов о его экстрадиции. С сентября он играет за «Дубай Юнайтед».

14 февраля прошлого года суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.