В Кремле отреагировали на снятие санкций с Сирии

Песков заявил, что снятие санкций с Сирии — это суверенное дело США

Решение о снятии экономических санкций против Сирии является суверенным делом США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается решения администрации президента США Дональда Трампа — это суверенное дело Америки», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций, действовавших в отношении Сирии. В Белом доме отметили, что действия американского лидера направлены на «продвижение и поддержку пути страны к стабильности и миру».

При этом исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке в министерстве финансов Брэд Смит заявил, что американская администрация оставляет за собой право вновь ввести санкции против Сирии, если посчитает, что ее действия наносят ущерб интересам США.

