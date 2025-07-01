Возлюбленная Ди Каприо оконфузилась на свадьбе Безоса из-за платья

Итальянская модель Виттория Черетти оконфузилась на свадьбе американского миллиардера, основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо выбрала для торжества полупрозрачное винтажное макси-платье бренда Dolce & Gabbana фасона «рыбий хвост». При этом она отметила, что в процессе мероприятия наряд порвался. Так, манекенщица продемонстрировала дыры на изделии, которые обнажали ее бедра.

В свою очередь, известно, что в данном платье также посетила бал Института костюма Met Gala в 2003 году бывшая возлюбленная Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Ким Кардашьян появилась на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса в откровенном образе.