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09:36, 1 июля 2025Ценности

Возлюбленная Ди Каприо оконфузилась на свадьбе Безоса из-за платья

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Итальянская модель Виттория Черетти оконфузилась на свадьбе американского миллиардера, основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо выбрала для торжества полупрозрачное винтажное макси-платье бренда Dolce & Gabbana фасона «рыбий хвост». При этом она отметила, что в процессе мероприятия наряд порвался. Так, манекенщица продемонстрировала дыры на изделии, которые обнажали ее бедра.

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В свою очередь, известно, что в данном платье также посетила бал Института костюма Met Gala в 2003 году бывшая возлюбленная Ди Каприо супермодель Жизель Бундхен.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Ким Кардашьян появилась на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса в откровенном образе.

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