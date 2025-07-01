Microsoft опровергла массовый исход пользователей Windows

Microsoft заявила, что сотни миллионов пользователей не отказывались от Windows

В корпорации Microsoft опровергли информацию о том, что за последние годы экосистема Windows потеряла сотни миллионов пользователей. На это обратило внимание издание Neowin.

В конце июня журналисты издания ZDNet сравнили отчеты Microsoft за 2022 и 2025 годы. В раннем было указано, что Windows имеет 1,4 миллиарда пользователей, в новом — чуть больше миллиарда. Из этого они сделали вывод, что семейство операционных систем (ОС) Windows за три года потеряло около 400 миллионов пользователей.

В Microsoft отреагировали на публикацию. Журналисты Neowin заметили, что компания отредактировали текст отчета, уточнив, что сейчас Windows насчитывает более 1,4 миллиарда пользователей. Таким образом, в фирме опровергли сообщения о массовом исходе клиентов.

Кроме того, в блоге Microsoft объяснили, почему аудитория Windows остается стабильной долгие годы. Представители IT-гиганта обратили внимание, что Windows 11 получила множество нововведений и улучшений, а также отметили популярность инструментов искусственного интеллекта Copilot.

«Довольно прискорбно, что нет проверенного способа быстро узнать точную статистику», — заметили журналисты Neowin. Они напомнили, что ранее Microsoft делилась данными о количестве пользователей Windows через сайт Microsoft by the Numbers, однако он перестал работать.

Ранее Microsoft представила новую версию Windows 11 — 25H2. Обновление доступно для бета-тестеров, его публичный релиз состоится во второй половине 2025 года.