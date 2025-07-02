Австралию накрыл «бомбовый циклон»

Сидней оказался под угрозой наводнения из-за разрушительного циклона

На Австралию обрушился «бомбовый циклон», вызвав массовые отключения электричества и проблемы с транспортным сообщением. О разгуле стихии пишет The Independent.

Циклон накрыл восточное побережье Австралии, принеся с собой проливные дожди и сильный ветер. Всего за ночь в регионе выпало до 130 миллиметров осадков. Порывы ветра, как сообщается, достигали 34 метров в секунду. Штормовые предупреждения объявлены на территории от города Кофс-Харбор до южного побережья. В эпицентре бури оказался крупнейший город материка, Сидней. Служба по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс объявила об угрозе наводнения в некоторых районах агломерации. Предупреждения действуют также для близлежащих городов Камден, Пенрит и Северный Ричмонд.

Непогода нарушила движение транспорта. Основные автотрассы были перекрыты, поезда и паромы прибывают со значительными задержками. Внутренние рейсы из аэропорта Сиднея отменили операторы Qantas и Virgin Airlines. Кроме того, штормовой ветер лишил света тысячи местных жителей. Как отмечают в энергокомпании Ausgrid, подачу ресурса уже удалось восстановить для 30 тысяч потребителей. Тем не менее без электричества остается более 9000 домохозяйств и предприятий.

В конце июня разрушительный шторм настиг Париж. Ненастная погода установилась в европейской столице после семидневной жары. Всего за 20 минут столбики термометров опустились на 11 градусов. Ливневыми водами залило пять станций парижского метрополитена, из берегов вышла река Сена. Двоих горожан раздавило поваленными деревьями.

Вскоре дожди сменились очередной тепловой волной. Небывалая жара пришла во Францию, Италию, Германию и Швейцарию. В Испании метеорологи зафиксировали рекордные плюс 46 градусов.