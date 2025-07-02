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13:52, 2 июля 2025Спорт

Бразилец из «Динамо» высказался о возможном трансфере в «Зенит»

Бразилец Бителло о возможном трансфере в «Зенит»: Это не зависит от меня
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Жоао Пауло Бителло (в центре)

Жоао Пауло Бителло (в центре). Фото: Александр Щербак / ТАСС

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался о возможном трансфере в петербургский «Зенит». Об этом сообщает Odds.ru.

Он отметил, что сейчас является игроком бело-голубых. «И если что-то происходит в плане переговоров, это не зависит от меня. Я могу лишь сказать, что я рад быть в "Динамо"», — заявил бразилец.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о присутствии в команде большого количества бразильцев. По его словам, клуб не ориентируется на конкретную национальность.

Бителло выступает за «Динамо» с 2023 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в Российской премьер-лиги, в которых забил три мяча и сделал 11 результативных передач.

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