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10:44, 2 июля 2025Спорт

В «Зените» высказались о большом количестве бразильцев в команде

Медведев о бразильцах в «Зените»: Мы выбираем лучших на своей позиции
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о присутствии в команде большого количества бразильцев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, клуб не ориентируется на конкретную национальность. «Мы выбираем тех игроков, которые лучшие на своей позиции. Не имеет значения, появится бразилец, аргентинец или россиянин», — заявил Медведев.

В марте главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснился из-за десяти иностранцев на поле в матче против «Рубина». Он признался, что не видит в этом ничего плохого.

На данный момент за «Зенит» играют семь бразильцев. Это Нино, Луис Энрике, Вендел, Дуглас Сантос, Педро, Густаво Мантуан, Роберт Ренан.

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