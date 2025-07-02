Москвичам назвали сроки наступления «более-менее нормальной» погоды

Синоптик Ильин: Более-менее нормальная погода ожидается в Москве 3-4 июля

Синоптик Александр Ильин предсказал, что к четвергу-пятнице, 3-4 июля, столбики термометров в Москве и Подмосковье могут подняться до плюс 23-25 градусов. Сроки наступления «более-менее нормальной» для второго летнего месяца погоды он назвал в беседе с изданием «Царьград».

По словам метеоролога, в эти дни серьезных осадков не ожидается. Однако уже к выходным, продолжил он, предвидится похолодание на 3-5 градусов. В столице в субботу и воскресенье ожидается от 18 до 23 градусов тепла, а в области местами температура может упасть до плюс 17 градусов.

Ильин отметил, что пока нет никаких признаков наступления жары, подобно той, что разыгралась в Южной и Западной Европе. В первой или второй декаде июля возможны кратковременные потепления до 23-28 градусов, однако это будут лишь локальные эпизоды.

В понедельник, 30 июня, сообщалось, что на Москву обрушился североатлантический циклон «Корнелиус». Он принес в столицу похолодание и ливни. Роскосмос опубликовал сделанный спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М» снимок циклона.