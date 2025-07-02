Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:42, 2 июля 2025Экономика

Москвичам назвали сроки наступления «более-менее нормальной» погоды

Синоптик Ильин: Более-менее нормальная погода ожидается в Москве 3-4 июля
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Синоптик Александр Ильин предсказал, что к четвергу-пятнице, 3-4 июля, столбики термометров в Москве и Подмосковье могут подняться до плюс 23-25 градусов. Сроки наступления «более-менее нормальной» для второго летнего месяца погоды он назвал в беседе с изданием «Царьград».

По словам метеоролога, в эти дни серьезных осадков не ожидается. Однако уже к выходным, продолжил он, предвидится похолодание на 3-5 градусов. В столице в субботу и воскресенье ожидается от 18 до 23 градусов тепла, а в области местами температура может упасть до плюс 17 градусов.

Ильин отметил, что пока нет никаких признаков наступления жары, подобно той, что разыгралась в Южной и Западной Европе. В первой или второй декаде июля возможны кратковременные потепления до 23-28 градусов, однако это будут лишь локальные эпизоды.

В понедельник, 30 июня, сообщалось, что на Москву обрушился североатлантический циклон «Корнелиус». Он принес в столицу похолодание и ливни. Роскосмос опубликовал сделанный спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М» снимок циклона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скандал между Россией и Азербайджаном угрожает обрушить торговлю. Что пропадет из магазинов и подорожает?

    В России задумались о льготах для добывающих редкоземельные металлы

    Подростки пострадали при атаке украинских дронов в Ижевске

    Состояние пострадавших при теракте ВСУ в Брянской области изменилось

    Совфед разрешил лицам без гражданства служить по контракту в армии России

    Российская армия нанесла удары по военным объектам Украины

    Колбы с неизвестной жидкостью нашли на территории московского завода

    В офисе Зеленского опровергли прекращение поставок со стороны США

    Prada обвинили в воровстве дизайна традиционной индийской обуви

    Стало известно о смерти летчика-снайпера времен войн в Афганистане и Чечне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости