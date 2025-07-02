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18:01, 2 июля 2025Спорт

Призер чемпионата мира оценила уровень фигурного катания в России

Призер чемпионата мира Леонова: Уровень фигурного катания в России не снизился
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова оценила уровень фигурного катания в России. Ее слова приводит «РБ Спорт».

По ее мнению, из-за отстранения уровень не снизился. «Да, некоторые спортсмены за время отстранения закончили карьеры по тем или иным причинам, но появились новые имена, которые тоже могут составить конкуренцию на мировом уровне. Фигурное катание у нас сейчас только процветает и ни в коем случае нельзя говорить о какой-то деградации», — заявила Леонова.

13 мая Международный союз конькобежцев (ISU) назвал имена российских фигуристов, допущенных к отборочному турниру к Олимпиаде-2026. В список вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании. При этом ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.

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