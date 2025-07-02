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15:48, 2 июля 2025Экономика

Путин оценил рост товарооборота России и Киргизии

Путин: Товарооборот России и Киргизии вырос больше чем на 17 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин позитивно оценил экономическое сотрудничество РФ с Киргизией. Главу государства процитировало ТАСС.

В ходе встречи с президентом этой среднеазиатской республики Садыром Жапаровым он отметил, что российско-киргизский товарооборот за первые четыре месяца 2025 года вырос больше чем на 17 процентов. В 2024 год этот показатель составил 11 с лишним процентов. Таким образом, сказал Путин, удалось добиться нужных результатов.

Он также отметил, что Россия — это один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии.

Ранее сообщалось, что Жапаров прибыл в Россию с рабочим визитом. Одной из целей его приезда станет обсуждение перспективных инвестиционных проектов.

За январь-август 2022 года товарооборот между Россией и Киргизией резко взлетел на 42 процента. Взаимная торговля двух стран превысила два миллиарда долларов.

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