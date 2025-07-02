«Разрешите вас благословить». Российский солдат покинул строй во время присяги, чтобы не попасть под святую воду

Солдат 90-й танковой дивизии вышел из строя, чтобы не попасть под святую воду

Солдат 90-й танковой дивизии покинул строй во время приведения к военной присяге, чтобы не попасть под святую воду. Ею новобранцев окроплял руководитель Военного отдела Челябинской епархии протоиерей Димитрий Егоров.

«Парни, разрешите вас благословить древним образом Спаса Нерукотворного (...) Мы с этой иконой буквально с 2022 года объехали весь русский Донбасс», — сказал священник Русской православной церкви (РПЦ) во время торжественного мероприятия.

Он перекрестил военнослужащих иконой, пожелав им только штатных ситуаций и напомнив о неизбежности дембеля. Затем протоиерей Димитрий предупредил, что будет кропить водой, и предложил «братьям-мусульманам» выйти из строя, чтобы не попасть под ее брызги.

После этого строевым шагом покинул «коробку» один солдат. Он сделал шаг в сторону и вернулся лишь после того, как обряд завершился.

Судя по кадрам, опубликованным «Военным отделом Московского патриархата», муфтий на мероприятии не присутствовал.

Патриарх Кирилл высказался об отношениях между православными и мусульманами в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл охарактеризовал отношения между православными и мусульманами в России. По его мнению, отношения между представителями двух конфессий являются хорошими и эта гармония вызывает раздражение у врагов России.

Он также предложил «гнать прочь» тех, кто призывает встать на борьбу с российскими мусульманами. По словам главы РПЦ, подобные высказывания против ислама, даже если они сделаны под предлогом заботы о русских и русской культуре, являются провокацией.

«У нас есть общее с мусульманами: мы верим в Единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои», — высказался о верующих патриарх Кирилл.

Кадыров наказал православным военным заботиться о религиозных потребностях мусульман

В конце июня командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов разместил в своем Telegram-канале запись одной из групп подразделения, в которой напоминается наказ главы Чечни Рамзана Кадырова православным военным. В нем говорится о необходимости заботы о религиозных потребностях мусульман.

В записи приводится цитата Кадырова, где говорится о православных воинах, которые без напоминания или соответствующего приказа прикрывают сослуживцев-мусульман, когда те совершают намаз на боевой позиции. «Мусульмане в подразделении отвечают им взаимностью. Так и должно быть», — указал глава Чечни.

Также авторы поста напомнили слова президента России Владимира Путина о братстве христиан и мусульман, которое скрепляет единство народа России.