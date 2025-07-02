Россия передала Индии новый фрегат

«Рособоронэкспорт» передал ВМС Индии новый фрегат проекта 11356 Tamal

Компания «Рособоронэкспорт» передала Военно-морским силам (ВМС) Индии новый фрегат проекта 11356 Tamal. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает «Интерфакс».

Торжественная церемония передачи корабля состоялась в Калининграде. «Успешное окончание строительства, испытаний и передача фрегата Tamal Индии — сигнал о готовности "Рособоронэкспорта" эффективно выполнять любые контракты по военно-морской тематике с учетом современных трендов мирового рынка», — сказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Он подчеркнул, что восьмой фрегат проекта 11356 стал образцом технологического сотрудничества. Корабль получил более двадцати корабельных систем индийского производства, включая ракетный комплекс BrahMos, а также радиолокационную станцию обнаружения и целеуказания.

Tamal успешно прошел приемо-передаточные испытания. Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков отметил, что специалисты ОСК будут оказывать содействие при постройке двух кораблей проекта 11356 на индийских верфях. ВМС Индии уже эксплуатируют семь фрегатов этого типа.

В январе Индия одновременно спустила на воду подлодку Vagsheer, эсминец Nilgiri и фрегат Surat, которые были построены внутри страны.