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16:26, 16 января 2025Наука и техника

Индия спустила на воду подлодку, эсминец и фрегат

Defense News: Индия одновременно спустила на воду подлодку, эсминец и фрегат
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Rafiq Maqbool / AP

В среду, 15 января, Индия одновременно спустила на воду подлодку Vagsheer, эсминец Nilgiri и фрегат Surat, которые были построены внутри страны. Об этом сообщает издание Defense News.

По словам министра обороны страны Раджнатха Сингха, в настоящее время по своему военному значению Атлантический океан уступает Индийскому. «Индия придает огромное значение укреплению своего военно-морского флота для защиты своих интересов», — сказал министр.

Премьер-министр Нарендра Моди в ходе выступления на государственной верфи Mazagon в Мумбаи заявил, что «ввод в эксплуатацию трех крупных военно-морских кораблей знаменует собой значительный шаг вперед в реализации видения Индии как мирового лидера в сфере оборонного производства и морской безопасности».

В декабре Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» Объединенной судостроительной корпорации сообщил о передаче Военно-морским силам Индии фрегата Tushil проекта 11356.

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