Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:32, 9 декабря 2024Наука и техника

Россия передаст ВМС Индии новый фрегат

ПСЗ «Янтарь» передаст ВМС Индии фрегат Tushil проекта 11356 9 декабря
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь» Объединенной судостроительной корпорации передаст Военно-морским силам (ВМС) Индии фрегат Tushil проекта 11356. Об этом сообщили на предприятии, передает ТАСС.

«Торжественная церемония передачи первого в новой серии из четырех фрегатов, строящихся для ВМС Индии, планируется на 9 декабря», — сообщил собеседник агентства.

Фрегаты проекта 11356 строят с 1999 года. Уже построили три корабля для Военно-морского флота России и шесть — для ВМС Индии. Еще четыре фрегата строят для нужд индийского флота. Эти корабли могут нести сверхзвуковые противокорабельные ракеты BrahMos.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022

В апреле стало известно, что Филиппины получили первую партию заказанных у Индии ракет BrahMos. Изделие разработали специалисты «НПО машиностроения» совместно с Организацией оборонных исследований и разработок Минобороны Индии.

В феврале директор по экспорту компании BrahMos Правин Патхак сообщил, что российско-индийские крылатые ракеты BrahMos-NG начнут выпускать в конце 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Так заканчивают все диктаторские режимы». Симоньян высказалась о ситуации в Сирии и последствиях для России

      Сирийская оппозиция запретила заставлять женщин носить хиджаб

      Российские военные закрепились в центре Курахово

      Российский историк попробовал дома настойку из мухоморов и поплатился

      Стилист Рогов перечислил удачные сочетания в одежде с самым модным цветом 2025 года

      Кадыров отреагировал на слова Трампа о завершении конфликта на Украине

      На Украине нашли американский каннабис

      Российский полковник ответил на прогноз военного ВСУ о скорой потере Киевом пяти городов

      Российский полицейский осужден на 7,5 года колонии за пытки задержанного

      Нашедшему главную новогоднюю елку страны подарили новый автомобиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше