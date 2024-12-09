Россия передаст ВМС Индии новый фрегат

ПСЗ «Янтарь» передаст ВМС Индии фрегат Tushil проекта 11356 9 декабря

Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь» Объединенной судостроительной корпорации передаст Военно-морским силам (ВМС) Индии фрегат Tushil проекта 11356. Об этом сообщили на предприятии, передает ТАСС.

«Торжественная церемония передачи первого в новой серии из четырех фрегатов, строящихся для ВМС Индии, планируется на 9 декабря», — сообщил собеседник агентства.

Фрегаты проекта 11356 строят с 1999 года. Уже построили три корабля для Военно-морского флота России и шесть — для ВМС Индии. Еще четыре фрегата строят для нужд индийского флота. Эти корабли могут нести сверхзвуковые противокорабельные ракеты BrahMos.

В апреле стало известно, что Филиппины получили первую партию заказанных у Индии ракет BrahMos. Изделие разработали специалисты «НПО машиностроения» совместно с Организацией оборонных исследований и разработок Минобороны Индии.

В феврале директор по экспорту компании BrahMos Правин Патхак сообщил, что российско-индийские крылатые ракеты BrahMos-NG начнут выпускать в конце 2025 года.