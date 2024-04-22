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00:15, 22 апреля 2024Наука и техника

Филиппины получили российско-индийские ракеты

Филиппины получили от Индии партию сверхзвуковых ракет BrahMos

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Филиппины получили первую партию заказанных у Индии сверхзвуковых противокорабельных ракет PJ-10 BrahMos, которые российское «НПО машиностроения» разработало совместно с Организацией оборонных исследований и разработок Минобороны Индии. Об этом сообщает агентство ANI.

В публикации показали фотографии ракет на борту военно-транспортного самолета C-17 и кадры их выгрузки на грузовые платформы. Операцию по доставке BrahMos провели Военно-воздушные силы Индии при поддержке агентств гражданской авиации.

Филиппины стали первым иностранным заказчиком ракет BrahMos. Контракт на поставку трех батарей комплекса, обучение операторов и пакет логистической поддержки подписали в 2022 году.

В основе BrahMos лежит экспортная версия российской ракеты П-800 «Оникс». Российско-индийская разработка развивает скорость, которая в 2,5-2,8 раза превышает скорость звука.

В феврале директор по экспорту компании BrahMos Правин Патхак сообщил, что российско-индийские крылатые ракеты BrahMos-NG начнут выпускать в конце 2025 года.

В феврале 2023 года управляющий директор BrahMos Атул Динкар Ране рассказал, что новую ракету BrahMos NG хотят предложить Вооруженным силам России.

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      Даниил Иринин
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