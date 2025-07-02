Российский баскетболист первым в истории НБА сыграет с буквой «ё» на майке

Российский баскетболист Демин первым в истории НБА сыграет с буквой «ё» на майке

Российский новичок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Егор Демин первым в истории лиги сыграет с буквой «ё» на майке. Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) команды.

Россиянин принял участие в презентации новичков, где ему выдали игровую майку с номером 8. Фамилия Демина написана на смеси латиницы и кириллицы — Dёmin.

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин Нетс» выбрал его под восьмым номером.

19-летний уроженец Москвы Демин дебютировал в Американской студенческой лиге (NCAA) в 2024 году, прошедший сезон он провел в составе команды Университет Бригама Янга (BYU). До этого он играл за мадридский «Реал».