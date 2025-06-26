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04:35, 26 июня 2025Спорт

Россиянина впервые выбрали в топ-10 драфта НБА

Демин стал первым баскетболистом из России, выбранным в топ-10 на драфте НБА
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Brad Penner / Imagn Images / Global Look Press

Баскетболист Егор Демин стал первым игроком из России, выбранным в топ-10 на драфте североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Демина под восьмым номером выбрал клуб «Бруклин Нетс». До этого самый высокий номер драфта среди россиян принадлежал Ярославу Королеву, которого в 2005 году выбрал «Лос-Анджелес Клипперс» под 12 номером.

Первый раунд драфта лиги прошел в Нью-Йорке в ночь с 25 на 26 июня. Демин стал десятым россиянином в истории, выбранном на драфте НБА.

Ранее «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Индианой Пэйсерс» в седьмом и решающем матче финальной серии плей-офф НБА. Клуб впервые стал чемпионом лиги под текущим названием — в последний раз команда брала чемпионство в 1979 году, когда клуб назывался «Сиэтл Суперсоникс».

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