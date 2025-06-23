«Оклахома» впервые стала чемпионом НБА

«Оклахома-Сити» победила «Индиану» и впервые стала чемпионом НБА

Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в седьмом и решающем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, которая прошла в Оклахома-Сити, завершилась со счетом 103:91 (25:22, 22:26, 34:20, 22:23) в пользу хозяев. Разыгрывающий «Тандер» Шей Гилджес-Александер, набравший 29 очков и сделавший 12 передач, стал самым результативным игроком матча.

«Оклахома» победила со счетом 4-3 в серии и впервые стала чемпионом НБА под текущим названием. В последний раз клуб брал чемпионство в 1979 году, когда команда носила название «Сиэтл Суперсоникс».

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