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11:25, 2 июля 2025Экономика

Снижение ключевой ставки в России не привело к удешевлению кредитов

«Известия»: Только 6 из топ-15 банков РФ снизили ставки по потребкредитам в июне
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Ольга Зиновская/Коммерсантъ

Первое почти за три года снижение ключевой ставки в России не привело к заметному удешевлению потребительских кредитов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на анализ условий займов в 15 крупнейших отечественных финорганизациях.

По итогам исследования выяснилось, что только шесть из топ-15 участников рынка снизили процентные ставки по кредитам в июне. Остальные банки оставили полную стоимость займов (ПСК) без изменений. Более того, даже в тех шести финорганизациях, которые понизили ставки по займам, ПСК упала незначительно, в среднем менее чем на процентный пункт (п.п.).

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В результате средняя полная стоимость потребкредитов (включает не только ставку, но и все дополнительные платежи заемщика) по итогам первого летнего месяца в топ-15 российских банках составила 34 процента годовых, сократившись на 0,7 п.п. Эксперты подчеркивают, что этот уровень является сверхвысоким. Переплата на среднем сроке в два года превысит треть от изначальной суммы потребзайма.

Ранее прогноз сохранения «экстравысоких» ставок по кредитам в России дал представитель ВТБ. Даже июньское снижение ключевой ставки до 20 процентов не приведет к заметному удешевлению займов в обозримой перспективе. До полноценного кредитного ренессанса в стране еще достаточно далеко, подчеркнул он. На этом фоне глава ВТБ Андрей Костин призвал россиян воздержаться от оформления новых займов. Руководитель банка отметил, что сейчас — не самое подходящее время для кредитования.

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