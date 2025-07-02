США не смогли сорвать ирано-китайскую торговлю нефтью

Bloomberg: Иран смог продать нефть Китаю, несмотря на санкции США

Китай продолжил покупать иранскую нефть, что показало неспособность США подорвать возможности Тегерана финансировать свои военные нужды в условиях санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно сослалось на данные аналитической компании Kpler, которая выяснила, что с января по июнь Китай через терминалы в портах Циндао, Даляня и Чжоушаня покупал почти 1,4 миллиона баррелей иранской сырой нефти в день. Только в июне в порты, расположенные вокруг Циндао, было отправлено около 15,5 миллиона баррелей иранской сырой нефти на почти миллиард долларов.

Издание отметило, что хотя Китай официально не признает санкции США и отстаивает свое право на торговлю с Ираном, крупные компании КНР, связанные с международными рынками, обычно проявляют осторожность в контактах с Ираном и другими странами, попавшими под санкции.

Тем не менее продолжающиеся закупки иранской нефти говорят о том, что Китай сохранил потребность в покупке этого энергоносителя с большой скидкой. Впрочем, по официальным китайским данным, КНР не импортировала ни одного барреля иранской сырой нефти с середины 2022 года. На деле же ее загружают в иранских портах, и танкеры идут в малайзийские воды, где нефть переваливают на другие суда для дальнейшей доставки в Китай.

По данным Управления энергетической информации США, если Иран перекроет Ормузский пролив, то самой уязвимой страной в итоге окажется Китай, который больше остальных зависит от импорта нефти по этому маршруту.