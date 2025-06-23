Названа самая уязвимая в случае закрытия Ормузского пролива страна

EIA: Китай наиболее зависим от импорта нефти через Ормузский пролив

В случае закрытия Ормузского пролива самой уязвимой страной окажется Китай, который в наибольшей степени зависит от импорта нефти по этому маршруту. Об этом сообщает CNN со ссылкой на статистические данные Управления энергетической информации США (EIA).

В числе главных пострадавших при таком раскладе окажутся также другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), утверждают эксперты. Так, 84 процентов нефти и 83 процента сжиженного природного газа (СПГ), отправленных через Ормузский пролив в 2024 году, были экспортированы именно в АТР.

Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти, напоминают аналитики. В прошлого году эта страна импортировала через Ормузский пролив в среднем 5,4 миллиона баррелей сырья в сутки. Ближайшие преследователи сильно отстали по этому показателю. Среднесуточный импорт Индии по этому маршруту составил в 2024-м 2,1 миллиона баррелей, а Южной Кореи — 1,7 миллиона. Для сравнения, показатели Евросоюза (ЕС) и США за отчетный период составили 400 тысяч и 500 тысяч баррелей в сутки соответственно.

На этом фоне основательница и глава аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари усомнилась в способности властей Ирана перекрыть Ормузский пролив. Этот маршрут, отметила она, является ключевым для сбыта сырья в Китай, поддержкой которого дорожат власти ближневосточной страны. Закрытие стратегически важного маршрута нанесет удар не только по бюджету Ирана, но и по экономическому потенциалу КНР. «Перекрытие этого логистического канала может вызвать гнев главного рынка сбыта иранской нефти — Китая», — заключила Хари.

Если власти Ирана все же решатся на столь радикальный шаг, мировые цены на нефть могут подняться до 120-130 долларов за баррель, прогнозирует турецкая газета Hürriyet. Эксперт Леонид Хазанов предупреждает, что в случае перекрытия Ормузского пролива под ударом окажется не только энергетическая, но также строительная, продовольственная и промышленная отрасли. Однако более вероятным представляется сценарий, при котором участники глобального рынка постепенно свыкнутся с «условно постоянной» напряженностью в регионе и не столкнутся с шоковым ростом цен на сырье, отметил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.