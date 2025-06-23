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15:00, 23 июня 2025Экономика

Риски шокового роста мировых цен на нефть спрогнозировали

Глава Vanda Insights Хари: Риски шокового роста цен на нефть маловероятны
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Daniel Tapia / Reuters

Риски шокового роста мировых цен на нефть в настоящее время маловероятны, так как руководство Ирана вряд ли решится перекрыть ключевой для себя канал сбыта сырья — Ормузский пролив. Такое мнение высказала основательница и глава аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари, ее слова приводит CNN.

Она напомнила, что экспортеры Ирана в значительной степени зависят от сбыта сырья через Ормузский пролив. Если этот маршрут закроют, они лишатся весомой части своей выручки от продаж нефти, а бюджет ближневосточной страны не досчитается поступлений. «Перекрытие Ираном Ормузского пролива — это маловероятный риск», — резюмировала Хари.

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Если власти Ирана все же решатся на столь радикальный шаг из-за эскалации на Ближнем Востоке, страна столкнется не только с экономическим, но и политическим ущербом, отметила аналитик. От сбыта сырья — сжиженный природный газ и нефть — через Ормузский пролив также зависят Катар и Саудовская Аравия, а от импорта по этому маршруту — Китай. Перекрытия Ормузского пролива может лишить Иран поддержки со стороны этих государств, заключила Хари.

Схожее мнение по этому вопросу ранее высказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Потеря значительной части поступлений в бюджет Ирана от продаж нефти может расшатать социально-политическую ситуацию в стране, предупредил он. Более вероятным эксперту представляется сценарий, при котором участники глобального рынка постепенно свыкнутся с «условно постоянной» напряженностью в регионе и не столкнутся с шоковым ростом цен на сырье.

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