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14:29, 23 июня 2025Экономика

Названо условие подорожания нефти до 200 долларов за баррель

Аналитик Хазанов: Нефть подорожает до $200 в случае закрытия Ормузского пролива
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

Если власти Ирана решатся заблокировать Ормузский пролив, это приведет к росту мировых цен на нефть до 200 долларов за баррель и выше. Такое мнение высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, его слова приводит РИА Новости.

Через этот пролив, напомнил эксперт, проходит значительная часть глобальных поставок сырья. Перекрытие важного пролива приведет к шоковому росту цен на нефть. Вслед за этим пострадает ряд отраслей мировой экономики, включая промышленный, продовольственный и строительный. «Подорожание нефти приведет к резкому спаду и затем остановке грузовых перевозок везде, где только можно», — пояснил Хазанов.

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В случае блокировки Ормузского пролива прекратятся поставки различных видов продукции — от продовольствия до строительных материалов. В результате могут возникнуть перебои с доставкой продуктов питания, что может расшатать и без того нестабильную ситуацию на глобальном продовольственном рынке. «Резкий рост цен на нефть вызовет дальше по цепочке шоковую реакцию во всей мировой экономике», — резюмировал Хазанов.

После массированных ракетных ударов со стороны Ирана и точечной атаки США по трем ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане парламент Ирана счел необходимым закрыть Ормузский пролив. Окончательное решение по этому вопросу должен вынести Совет национальной безопасности ближневосточной страны. Ранее турецкая газета Hürriyet спрогнозировала подорожание эталонной североморской марки нефти Brent до 120-130 долларов за баррель в случае перекрытия стратегически важного пролива. В то же время ряд экспертов усомнился в возможности Ирана заблокировать логистический канал, указав на серьезную зависимость местных сырьевых экспортеров от сбыта продукции по этому маршруту.

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