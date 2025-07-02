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16:03, 2 июля 2025Спорт

Стало известно о многомиллионной зарплате канадского вратаря в хоккейном ЦСКА

Metaratings: Мартин заработает в хоккейном ЦСКА 110 миллионов рублей за два года
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

Канадский вратарь Спенсер Мартин будет получать многомиллионную зарплату в московском хоккейном клубе ЦСКА. Об этом стало известно Metaratings.

По информации источника, игрок заключит с клубом двухлетний контракт. В ближайшее время об этом объявят официально. Зарплата канадца составит 110 миллионов рублей за весь срок соглашения.

30-летний Мартин был задрафтован «Колорадо Эвеланш» в 2013 году. Вратарь сменил в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) несколько клубов. Последней его командой была «Каролина Харрикейнс».

Ранее однолетний контракт с клубом НХЛ «Калгари Флеймс» подписал вратарь ЦСКА Иван Просветов. По однолетнему контракту с новым клубом он заработает 950 тысяч долларов (76 миллионов рублей) за сезон.

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