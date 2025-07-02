В Госдуме оценили идею поощрять россиян за пять лет работы на одном месте

Депутат Дрожжина призвала найти баланс в вопросе отпуска после пяти лет работы

Идея предоставления месячного отпуска после пяти лет работы в одной компании является хорошей для сотрудника, но вредной для работодателя. Такое мнение высказала депутат Госдумы (ГД), член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина. Ее слова приводит Life.ru.

Дополнительный месяц отпуска после продолжительного периода работы на одном месте приведет к росту издержек для руководства компании, в которой трудится подобный сотрудник, пояснила парламентарий. Такого рода риски затронут особенно организации с небольшим штатом. «Если специалист будет два месяца в году отсутствовать, это может нарушить рабочие процессы», — отметила Дрожжина.

При таком раскладе, добавила она, работодатели станут подходить по-новому к выбору соискателей на рынке труда. Руководители компаний предпочтут предлагать кандидатам краткосрочные контракты, чтобы обезопасить себя от дополнительных проблем, или будут менее охотно инвестировать в долгосрочные кадры.

По этой причине важно найти правильный баланс в вопросе предоставления дополнительного отпуска после пяти лет работы в одной компании, считает Дрожжина. Одним из вариантов может стать, например, приглашение в штат психологов во избежание случаев выгорания действующих сотрудников. В качестве другой меры депутат предложила организовывать занятия спортом внутри рабочего коллектива.

С инициативой давать сотрудникам дополнительный месячный отпуск при стаже в одной компании свыше пяти лет ранее выступили представители общественной организации «Отцы рядом». Соответствующее предложение они направили на рассмотрение в комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. До этого ввести в РФ отпуск для людей с эмоциональным выгоранием в июне предложил Минтруду директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Глава исследовательского центра центра SuperJob Наталья Голованова назвала подобную инициативу невыгодной рынку. Работодателям, объяснила она, это создаст дополнительные трудности, из-за которых некоторые компании могут попытаться уйти в тень.