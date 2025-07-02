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13:06, 2 июля 2025Наука и техника

В России кратно нарастили производство вооружений

Глава Минпромторга: Россия кратно нарастила объемы производства вооружений
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса кратно нарастили объемы производства всех видов вооружений. Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов, передает ТАСС.

«Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объемы. И на совещаниях у президента по проекту госпрограммы вооружения промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы», — сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.

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В июне генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация в десятки раз увеличила производство боеприпасов по сравнению с 2021 годом. В частности, производство снарядов для реактивных систем залпового огня увеличилось в 1,7 раза.

В апреле стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» нарастил объемы выпуска усовершенствованных дизельных двигателей УТД-29, которые устанавливают на боевые машины пехоты (БМП), десанта (БМД) и технику на их базе. Объем поставок увеличился более чем на 25 процентов.

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