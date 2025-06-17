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20:27, 17 июня 2025Наука и техника

В России увеличили производство боеприпасов

Чемезов: «Ростех» в десятки раз увеличил производство боеприпасов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Ростех» в десятки раз увеличил производство боеприпасов по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что 80 процентов всего вооружения, которое используется в зоне проведения специальной военной операции, производят предприятия «Ростеха».

«За 2024 год производство новой легкобронированной техники и танков увеличилось в 1,1 раза, боеприпасов на ствольную артиллерию — в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков — в 2,1 раза, снарядов для реактивных систем залпового огня — в 1,7 раза», — сказал Чемезов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

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В мае в концерне «Уралвагонзавод» сообщили, что количество выпускаемых в России танков Т-90М «Прорыв» постоянно увеличивается. Там подчеркнули, что эта машина остается крайне востребованной.

В марте стало известно, что концерн «Калашников» более чем вдвое нарастит выпуск высокоточных средств поражения в 2025 году.

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