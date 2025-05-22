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17:51, 22 мая 2025Наука и техника

«Уралвагонзавод» рассказал о росте производства «Прорывов»

«Уралвагонзавод»: Количество выпускаемых танков Т-90М постоянно увеличивается
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Количество выпускаемых в России танков Т-90М «Прорыв» постоянно увеличивается. О росте объемов производства бронетехники рассказали в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод», передает РИА Новости.

«Несмотря на то что техника становится все более интеллектуальной и наукоемкой, а значит, более сложной с точки зрения производства, объемы растут от месяца к месяцу. Так, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв": боевая машина была и остается крайне востребованной». — сказал представитель концерна в ходе международной выставки MILEX 2025 в Минске.

Он добавил, что объемы производства и капитального ремонта танков значительно увеличились по сравнению с 2022 годом.

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В мае стало известно, что «Уралвагонзавод» отправил в зону проведения специальной военной операции партию танков Т-72Б3М и Т-90М. В концерне рассказали, что на основе опыта боевого применения в конструкцию машин внесли более 200 изменений.

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