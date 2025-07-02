В российском городе дети сбежали от опекуна

В Нижнем Тагиле двое детей сбежали от опекуна, их объявили в розыск

В Нижнем Тагиле Свердловской области двое детей сбежали от опекуна, их объявили в розыск. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», передает Ura.ru.

В ведомстве отметили, что предстоит найти 13-летнюю девочку и 12-летнего мальчика. В городе все дежурные наряды ориентированы на розыск, разъяснили в МВД.

Девочка в день исчезновения была одета в коричневый костюм и красные кроссовки. У нее русые волосы, серо-голубые глаза, худощавое тело, рост около 150 сантиметров. Мальчик худощавый, ростом 140 сантиметров, со светлыми волосами и карими глазами. На нем были штаны военной экипировки, красная футболка и черные сланцы без носков.

До этого стало известно, что в Таганроге школьник решил наказать родителей и ушел жить на теплотрассу.

Еще раньше в Гатчине Ленинградской области 13-летняя школьница сбежала от матери и выпала из окна.